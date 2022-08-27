Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

AB Komisyonunun raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde toptan elektrik ﬁyatları geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla İspanya ve Portekiz’de yüzde 411, Yunanistan’da yüzde 343, Fransa’da yüzde 336 ve İtalya’da yüzde 318 arttı. Yükselen enflasyon ve enerji ﬁ yatları, Avrupa ülkelerini zor durumda kalan düşük gelirli vatandaşları da desteklemeye yöneltti. Fransa düşük gelirlilere bir kereye mahsus 100 avro ödeme yaparken, Almanya vergi mükelleﬁ her çalışana 300 avroluk destek sağladı ve akaryakıttaki vergileri indirdi. İspanya, enerji faturalarındaki KDV’yi yüzde 21’den 10’a düşürdü, İtalya çalışanlara 200 avro destek verirken, İngiliz hükûmeti, enerji sağlayıcılarına otomatik ödemeli 400 sterlinlik enerji indirimi açıkladı. Devlet yardımı alan haneler için 400 sterlinlik indirime ek olarak bir defaya mahsus 650 sterlinlik ‘hayat pahalılığı’ ödemesi yapılıyor.

İNGİLTERE'DE YILLIK ENERJİ ÜCRETİ YÜZDE 80 ZAMLANDI

İngiltere enerji düzenleyicisi, gaz tedarikçilerinin müşterilerden enerji birimi başına talep edebilecekleri maksimum miktarı yüzde 80 artırdı. Bu, insanların ısıtma ve elektrik için yılda 3.549 pound (4.188 $) ödeyeceği anlamına geliyor. Enflasyon geçen ay yüzde 10,1’le 40 yılın zirvesine yükselirken, hızla artan enerji ve gıda maliyetleri en çok yoksulları vuruyor. Cuma günü açıklanan revize ﬁyat tavanına göre, ortalama hane halkı enerji faturaları 1 Ekim’den itibaren yılda 3.549 sterline sıçrayacak. Fiyat tavanı ocak ayında tekrar güncellendiğinde, 4.000 sterlini aşması bekleniyor. ABD bankası Citi, büyük enerji maliyet artışlarının İngiltere enﬂ asyonunu gelecek yıl yüzde 18’e çıkarabileceğini tahmin ediyor. İngiltere Merkez Bankası da bu yılın sonlarında durgunluk öngörüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı enerji piyasasını vurdu: Asya ve Avrupa karanlıkta kalabilir Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana küresel piyasalarda doğal gaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere ulaştı. TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı 24 Şubat'ta megavatsaat başına 128,31 avro iken, eylül vadeli kontratların fiyatı dün 292,15 avro oldu. Kömürün tonu ise 376,95 dolara yükseldi. Asya ülkelerinde de fiyat artışları, yüksek talep ve yetersiz arz gibi problemleri ortaya çıkardı.

Temiz dönüşüm enerjide çözüm Türkiye’de elektrik üretiminde yapılan yeni yatırımların tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldi. Mayıs 2022 itibarıyla elektrik kurulu gücü içinde ithalata bağımlı doğalgazın payı bir yıl önceye göre yüzde 1,72 azalırken, rüzgârın payı yüzde 13, biyokütlenin payı yüzde 50, güneşin payı yüzde 74,4, jeotermalin payı yüzde 2,3, akarsu payı yüzde 1,5 arttı.