Türkiye Gazetesi

Dar gelirli 9 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasﬁye edileceği önceki gün açıklanmıştı. Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek pakete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre; ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dâhilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

2 BİN LİRA SINIRI BULUNUYOR

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasﬁ ye edilecek. Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim’de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Yeni icra paketi detayları şekilleniyor: 9 milyona yakın dosya icradan düşecek Yeni yasama süreciyle Meclis gündemine gelmesi beklenen Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin detayları şekillenmeye başladı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

