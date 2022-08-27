Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 7 doğal gaz dağıtım şirketinin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

KARAR 1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Aksarak Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Paz. ve Tic. AŞ'nin, 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Söz konusu kararlar, 1 eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

EPDK’dan ‘Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’ açıklaması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ile gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurması, tükettiği kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içerisinde elde etmesinin sağlanacağını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, yapılan hakaretlere karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

EPDK'den yönetmelik değişikliği açıklaması EPDK tarafından düzenlenerek yürürlüğe giren "lisanssız elektrik üretimi" yönetmeliğinin, ihtiyacın üzerinde satışı düzenleyen ve gerçek elektrik tüketicilerini koruyan bir düzenleme olduğu bildirildi.

EPDK 40 Sürekli İşçi alacak EPDK 40 Sürekli İşçi alacak alacağını duyurdu.

Elektrik ve doğalgaz faturaları düşecek! EPDK düğmeye bastı Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşürecek hamle için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) harekete geçti. Şirketlerin yazılım ve altyapılarının yurt dışı kaynaklı olduğu, ilk sahip olma maliyetinin 160 milyon dolar, her yıl lisans ücreti için 35 milyon dolar ödendiği tespit edildi. Yazılımın yerlileştirilmesi ile faturalara yansıtılan bu ödemelerin azaltılması hedefleniyor.