Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2013 model Fiat linea marka beyaz renkte araç Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından satılığa çıkarıldı.

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