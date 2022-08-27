Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2013 model Fiat linea marka beyaz renkte araç Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından satılığa çıkarıldı.
2013 model Fiat linea esnaf odasından satışa çıkarıldı
27.08.2022 - 21:10 | Son Güncelleme: 27.08.2022 - 21:13
Türkiye Gazetesi
2013 model Fiat linea marka araç Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından satışa çıkarıldı.
Etiketler : fiat linea,ilan,
901608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/901608.aspx
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