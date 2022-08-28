Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

9 Ağustos’ta Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yemekhane ve lokantalardaki yemek artıklarının kompost gübre ve kedi-köpekler için mamaya dönüştürülmesinin önünü açtı. Böylece, Türkiye’de değeri 555 milyar lirayı bulan ve yıllık 18 milyon tona ulaşan gıda israfının da önüne geçilmesi planlanıyor.

İSRAF DEĞİL MAMA OLSUN

Türkiye’nin ilk yerli mama makineleri üreticisi OPSİS Group Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirzabey “MRZ Çevre Teknolojileri Şirketi olarak 2009’dan bu yana gıda atıklarından 24 saatte kompost ve kedi-köpek maması yapabilen makineleri üretiyoruz. Türkiye’nin hemen her ilinde makinelerimiz yer aldığı gibi ihracat çalışmalarını da başlatmış bulunuyoruz. ‘İsraf olmasın, mama olsun’ sloganıyla çıktığımız sıfır atık yolunda, ülkemize fayda sağlayan sürdürülebilirlik projeleri için çalışıyoruz” dedi.

Gıda israfı dünyaya ihanet: Cebinizi de çevreyi de koruyun Çöpe atılan yiyeceklerin ekonomik kayıp yanında iklim krizine de yol açtığını söyleyen beslenme uzmanı Dyt. Çağatay Demir, mutfakta gıda israfının önüne geçmek için alınabilecek basit tedbirleri anlattı…

Hem kıtlık var, hem de israfta rekor Dünyada gıdaların üçte biri israf edilirken, her 10 kişiden biri açlık çekiyor. Yıllık gıda israfı dünya genelinde 931 milyon tona ulaştı. Türkiye’de ise 19 milyon ton gıda çöpe atılıyor. İsrafın boyutunun 1.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye’nin israf raporu yayınlandı: 1 trilyon lira çöpe gidiyor Türkiye milli gelirin 1 trilyon lirasını çöpe atıyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yayınlanan 2022 İsraf Raporu’na göre musluktan akan damla nedeniyle 6 bin lira zarar ediyor. Üretilen sebze ve meyvenin yüzde 25’i eve gelmeden çöpe gidiyor. Prize boşa takılan fişler ise elektriğin yüzde 5’ini kapsıyor.