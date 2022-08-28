Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını düşüren ambargo kararı milyonlarca Avrupalıyı kara kara düşündürüyor. Evinde günlük ortalama 25 avro ısınma gideri harcamak zorunda kalacak Avrupalı özellikle de emeklisine sıcak Türkiye tavsiye ediliyor. Turizm Araştırma Geliştirme Platformu (TU-AR) Danışma Kurulu Başkanı Mehmet Uluğtürkan doğalgaz krizi nedeniyle büyük faturalar ödemek zorunda kalacak olan Avrupalıların Türkiye’ye davet edilmesi hâlinde her iki tarafın da kazanacağı bir çözümün ortaya çıkacağını öne sürdü. Adana, Mersin, Antalya ve İzmir’de kış aylarında binlerce yatağın boş kalacağına dikkat çeken Mehmet Uluğturkan “Akdeniz’in sıcak iklimi Avrupalıyı üşümekten kurtaracak, Türkiye’nin turizm geliri artıracak. Turizm sektörü Avrupa’ya çağrı yapmalı. Milyonlarca Avrupalıyı özellikle de emekli kesimi kışın Türkiye’de misaﬁ r edelim” dedi.

ÜLKEMİZDE SICAKLIK YÜKSEK

Mehmet Uluğtürkan Akdeniz’de kışın kullanılmayan 80 bin konut bulunduğuna da dikkat çekerek “Kasım ila mart aylarında eksi sıfırı neredeyse hiç görmeyen, artı 18 dereceleri bulan sıcak Çukurova, Akdeniz ve Ege, Avrupalı emeklileri her kış ağırlayabilir. Hızlı bir aksiyonla bölgede bulunan yazlıklar, pansiyonlar, misaﬁ rhaneler, küçük oteller Avrupalıların hizmetine sunulabilir. Bu işten Avrupalı da biz de kazanırız” dedi.

TÜRKİYE'DE TATİL YAPIN TAVSİYESİ

Alman Bild gazetesi geçtiğimiz aylarda kışın gaz tasarrufu yapmak için dikkat çeken bir teklif ortaya atmıştı. “Enerji tasarrufu için emekliler kışı Türkiye’de geçirmeli” başlıklı haberde, önümüzdeki kış aylarının güneyde geçirilmesi gerektiğini kaydetmişti. Seyahat acenteleri derneği Başkanı Marija Linnhoff , Türkiye’ye seyahatler için hükûmetin 500 avroluk destekte bulunması gerektiğini savundu.

1 MİLYON AVRO GETİRİ SAĞLAYABİLİR

Günlük ortalama 25 avro ısınma gideriyle karşı karşıya kalacak Avrupalı emekli için Adana, Mersin, Antalya ve diğer illerin sıcak bir fırsat olacağını belirten Uluğtürkan “Sadece Adana, sağlık sektöründeki yatırımlarla Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri oldu. Bu önemli bir avantaj. Mersin’in de kışın kullanılmayan binlerce yazlığı var. Sıcak iklimin avantajını kullanarak ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlayabiliriz. Emeklileri narenciye bahçelerinde kendi portakallarını toplatarak,

deniz kenarında güneşlenmelerini sağlayarak, Hıristiyanlığın önemli merkezleri arasında yer alan Tarsus’tan Hatay’a kadar tarihî mekânları ziyaret ettirerek onlara onlarca aktivite yaptırabiliriz. Ayrıca sağlanacak kültürel yakınlaşma bölgenin tanıtımından ticaretine birçok alanda gelişim sağlar. Onlara ısınma bedeline kış tatili yaptırabiliriz. Etkin bir organizasyon, hızlı alınacak aksiyon Türkiye’ye bu kış en az 1 milyar avro döviz girdisi sağlayabilir” diye konuştu.

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