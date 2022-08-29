Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

İhracatta ilk sırada maden sektörünün geleneksel pazarı Çin 713 milyon dolarla yer alırken, bu ülkeyi 328 milyon dolarla ABD ve 214 milyon dolarla Bulgaristan takip etti. Ürün bazında ise ilk sırada 484 milyon dolarla işlenmiş mermer, 306 milyon dolarla blok mermer ve traverten, 301 milyon dolarla çinko yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın lokomotif olduğunun altını çizerek “Maden ihracatımız da bu lokomotif içinde, hatta en ön sıralarında yer alıyor. Geçen yıl maden ihracatında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da veriler gösteriyor ki yeni bir rekor geliyor. Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme. İnşallah katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız” dedi.

Tam bir kolajen deposu! Türkiye'yi Çin pazarında zirveye taşıyan ihracat Çin'in mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tavuk ayağı, Türk piliç sektörünün en önemli ihracat kalemleri arasına girdi.

Eşinin verdiği evlilik yüzüğüyle hayatı değişti! Şimdi 40 ülkeye ihracat yapıyor Amasya'da yaşayan bir tekstilci, hediye aldığı ilk makinenin nakliye bedelini eşinin verdiği evlilik yüzüğünü satarak ödedi. O günden sonra işlerinin açıldığını belirten 33 yaşındaki Mustafa Başkaya, günde 4 bin minder ve seyahat yastığı üretiyor, bunları 40 ülkeye gönderiyor.