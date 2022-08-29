Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Geçen yıl yürürlüğe giren Türkiye-Gürcistan ve AB arasındaki Çapraz Kümülasyon mekanizması, tarım ürünleri hariç olmak üzere Türkiye menşeli girdiler ile Gürcistan yapımı ürünlerin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında AB’ye ihraç edilmesini sağlıyor. Böylece ülkeler arası ticaret hacmi genişlerken, ﬁrmalar için yeni yatırım ve iş fırsatları doğuyor. Bu kapsamda, Türkiye ve Gürcistan’ın iş çevrelerini ortaklık ve ortak girişimler yapmaya teşvik edecek yeni bir adım daha atılacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılması da beklenen ‘Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği arasında Çapraz Kümülasyon: Ticaret ve Yatırım Fırsatları’ İş Forumu, 9 Eylül’de Gürcistan’da gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinlik çerçevesinde Türk ﬁrmaların temsilcileri, Gürcü iş insanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan ile Gürcistan ve AB arasındaki STA ve çapraz kümülasyon mekanizmasının sağladığı avantajlar masaya yatırılacak. Firmalardan gelecek karşılıklı talebe göre, iş için yeni sektörler de belirlenebilecek. Taraﬂ ar, ortak girişim veya yatırım projelerine dair görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmelerin ardından yeni iş anlaşmaları gündeme gelecek.

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