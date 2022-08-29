Türkiye Gazetesi

Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle, küresel piyasalarda negatif bir tablo oluştu. Öyle ki; Yeni haftaya başlarken Asya piyasalarında ve ABD vadeli piyasada satış ağırlıklı görünüm etkili oldu. Dolar güç kazanmaya devam ederken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 3,11'in üzerine çıktı. Bu gelişmelerin akabinde Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı da ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşıdı.

DOLAR ENDEKSİ 109,44'E ÇIKTI

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi bu sabah 109,44 ile 20 yılın zirvesine çıktı.

CBA ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, "Powell, bazı piyasa katılımcılarının beklediği gibi güvercin bir tutum içinde olmadıkları açıkça ortaya koydu. Dolar Endeksi'nin bu hafta 110 seviyesine doğru gitmesini bekliyoruz. Piyasa katılımcıları büyük merkez bankalarının daha agresif şekilde faiz artırmaya devam edeceklerini fiyatlamayı sürdürecekler" ifadelerini kullandılar.

Geçen hafta 2002’den bu yana en düşük seviyesi olan 0,9901’e geriledikten sonra, haftayı yüzde 0,7 azalışla 0,9964’ten tamamlayan Euro/dolar, bu sabah 0,9915 seviyelerinde.

Yurtiçinde ise dolar/TL 18,17 ve Euro/TL 18,02 seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatları, OPEC arz kesintisi beklentisi ve talep büyümesiyle yükseliyor. Brent petrol 101 doların, ABD ham petrol 94 doların üzerinde.

Fed beklentileri sonrası spot altın yüzde 1’e yakın düşüşle 1,722 dolarda yer alıyor.

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Piyasalar şu anda Fed'in Eylül'de 75 baz puan faiz artırması olasılığını yüzde 76 olarak fiyatlıyorlar.

FED ÖNCESİ SON KRİTİK VERİ

Bu hafta gözler ABD'de tarım dışı istihdam verisinde olacak. Temmuz ayı tarım dışı istihdam rakamı 250 bin olan piyasa beklentisinin belirgin şekilde üzerinde 528 bin kişi artış göstermişti. Ağırlıklı piyasa beklentisi bu kez 300 bin gibi daha ılımlı bir artışa işaret ediyor.

Analistlere göre; bir kez daha beklentilerden kuvvetli bir artış yaşanırsa bu durum Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik algıyı destekleyerek risk iştahının küresel ölçekte daralmasına neden olabilir.

Haftanın ilk günü yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri takip edilecek. Yurt dışında ise öne çıkan bir veri bulunmuyor.

Haziran ayında 8,17 milyar dolar olan dış ticaret açığının Temmuz ayında ise 10,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

29 AĞUST0S DOLAR-EURO FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,1850 liradan alınan dolar 18,1870 liradan, 18,0430 liradan alınan euro ise 18,0450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,18 liradan, euro ise 18,24 liradan satılmıştı.

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