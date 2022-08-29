Türkiye Gazetesi

Milyonlarca vatandaşaın merakla beklediği konut projesine ilişkin detaylar belli olmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi.

40 BİN OFİS KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde şu ayrıntıları paylaştı:

TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençler, emekliler, şehit yakınları-gaziler, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası başlatılacak.

İstanbul'da 10 bin ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan ofis dönüştürülerek konut yapılacak.

Bakan Kurum sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: TOKİ taksitleri ne kadar olacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

Bakan Kurum'dan gençlere müjde! Sosyal konut projesinden ev alınabilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, 21 yıldır gençlerle hareket ettiklerini dile getirdi. Bakan Kurum "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk defa gençlerimize kontenjan ayıracağız. Mezun olmuş, hayata yeni atılacak gençlerimiz bu projeden ev alabilecekler.." ifadelerini kullandı.

En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor Vatandaş, Erdoğan’ın açıklayacağı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını merak ediyor. Kulislerde konuşulanlara göre dar gelirli için yapılacak konutlarda yüzde 10 peşinat istenecek, vadesi ise 15 yıl olacak.