Türkiye Gazetesi

PayFix ile yapılan birçok işlem bulunuyor. Son zamanların en çok tercih edilen dijital cüzdanı ile ödemeler, transferler ve çok daha fazlası birkaç dakikada kolayca yapılıyor. Yapılan bu işlemlerden birisi de fatura ödeme işlemleridir. Hesap kullanıcıları istedikleri türlü faturaları cüzdanlarındaki paralarıyla ödeyebiliyor. Üstelik her çeşitten işlem oldukça kısa sürelerde gerçekleşiyor. Kısa sürelerde, en az kesintiyle fatura ödeme işlemleri bu cüzdan da kolaylıkla yapılıyor.

Hesabı açan kişiler diledikleri anda çeşitli kurumlar için ödemelerini yapabiliyor. Bunun için de birkaç yol bulunuyor ve tercih edilen yolla birlikte işlemler yapılıyor. Ufak bir kesinti ile fatura ödeme işlemlerinin tümünü yapabilen hesap sahipleri, bunu günün her saatinde yapabiliyor. Cüzdan içerisinde ödenecek tutarın yer alması halinde hiçbir sorun yaşamadan işlemler halledilebiliyor.

PayFix Fatura Ödeme İşlemleri

Sıklıkla tercih edilen bu sanal cüzdan ile fatura ödeme yapacak kişilerin açtıkları hesaplarda para bulunması gerekiyor. Yeterli para cüzdanda yer alıyorsa işlem sadece birkaç dakika sürecektir. Yapılacak bu işlemler için şu aşamaların yerine getirilmesi gerekir;

İlk olarak cüzdan hesabına giriş yapılır.

Hesapta para bulunmuyorsa yükleme işlemi yapılır.

Sonrasında hesabın seçenekleri arasından fatura ödeme seçeneğine tıklanır.

Ödenecek olan kurum seçimi yapılır ve istenen abone numarası gibi bilgiler girilir.

Bilgiler ile arama yapılır ve çıkan ekran ile ödemeler yapılır.

Bu şekilde tüm kurumlar için işlemler yapılabilir. Bunlar için kişilerden sadece 2 Türk Lirası kadar bir kesinti yapılmaktadır. Oldukça az olan bu kesinti tutarı ile işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Gece ya da gündüz fark etmeden istenilen zaman bu işlemler yapılabilir. Faturaların ne kadar olduğunun hiçbir önemi bulunmuyor her tutar için yapılacak kesinti her zaman aynı oluyor ve 2 Türk Lirası kadar komisyon alınıyor.