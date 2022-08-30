Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi’ni (BKM) verilerine göre ödemelerin 248,7 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 62,3 milyar TL’sinde banka kartları, 5,9 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 103, banka kartı ile ödemelerde yüzde 132 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 164 olarak gerçekleşti. Yabancı turist ziyaretindeki artış temmuz ayında da devam etti ve yabancı kartlarla toplam 44 milyar TL ödeme yapıldı. Buna göre önceki yılın aynı döneminde 15,7 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 184 oranında artış gerçekleşti. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 965 TL’den 1.628 TL’ye çıktığı görüldü.

Belediye toplu taşımada yeni dönemi duyurdu: Artık kredi kartıyla ödeme yapılabilecek Elazığ Belediyesi toplu ulaşımda yeni dönemi başlattığını duyurdu. Vatandaşlara toplu taşıma araçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde kullanması için belediye otobüslerinde kredi kartıyla ödeme yapabilme imkanı getirildi.