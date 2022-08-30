Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Gıda enﬂasyonunu düşürmeyi hedeﬂeyen hükûmet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Tarım ve Orman Bakanlığı, “kent tarım” modeli her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarını üretmesini, işlemesi ve dağıtmasını hedeﬂ iyor. “Kent tarım” modeli ilk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde uygulamaya konulacak. Ayrıca, önümüzdeki günlerde diğer kentlerde de üretim alanlarının oluşturulmasına yönelik özel çalışmalar yürütülecek.

GIDA İSRAFI DA AZALACAK

Kentlerde yapılacak tarımsal üretim ile lojistik maliyetler azalacağı gibi, tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek, hasat edilen ürünler kısa sürede tazeliğini koruyacak şekilde halka sunulacak. Böylece, gıda israfı da azalacak. Ayrıca, kent merkezlerindeki tarım arazileri de korunarak üretime kazandırılacak. Bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir’de milyonlarca yerli sebze ﬁ desi, Tarım Bakanlığı tarafından vatandaşlara dağıtılmıştı. Bu ﬁ delerle büyükşehirlerde başlatılan sebze üretimine ilişkin ilk ürünlerin hasadı için günler sayılırken, kışlık sebze üretimine yönelik olarak güz döneminde İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Şırnak ve Burdur’da belirlenen sebze türleri ve belirlenen proje uygulama alanlarında yüzde 75 hibe sebze ﬁ desi tohum temin edilerek yeni üretimlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SERALAR İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Öte yandan, Tarım Bakanlığı, seraların sayısının artırılmasına yönelik çalışmasını da sürdürüyor. Seralarda üretim yapmak isteyen ancak daha önce desteklerden faydalanamayan üreticilere yönelik hibe veya kredi desteği sunulması için çalışmalar devam ediyor. Bu destek aracılığıyla yeni seralar kurulması planlanırken, sebzedeki ﬁyat artışlarının da önlenmesi hedeﬂ eniyor.

Bakan Kirişci çiftçiye müjdeyi verdi: 37 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Kirişçi: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."