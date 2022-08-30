Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Son dönemde terör örgütleri hem mensup kazanmak hem de gelir elde etmek amacıyla sosyal medyayı sıkça kullanılır oldu. Özellikle TİKTOK ve Twitch gibi platformlar yasa dışı örgütlerin merkezi hâline geldi. MASAK, son yaptığı operasyonda TİKTOK üzerinden 1,5 milyar liralık kara para aklandığını ve bu paraların terör örgütlerine aktarıldığını tespit etti. Yüksek takipçisi olan fenomenler üzerinden yapılan para aktarım ve aklama operasyonlarını uzmanlarına sorduk. Emekli polis olan bilişim suçları uzmanı İsa Altun terör örgütlerinin âdeta bir fenomen fabrikası gibi çalıştıklarını ifade ederek “Emniyete sıkça bu konularda şikâyetler geliyor. Çoğu örgüt mensubu ve çete üyeleri gözaltına alınıyor. Burada kritik belli noktalar var; Terör örgütlerinin sosyal medya ile ilgili Ar-Ge çalışmaları var. Bu konu üzerine ekipler kurulmuş durumda. Çünkü milyonlara ulaşmak buradan geçiyor. Kendi fenomenlerini oluşturuyorlar. Bazen de fenomen olmuş kişilerle anlaşıyorlar. Bu fenomenlerin daha çok kişiye ulaşması için yatırımlar yapıyorlar. Bilişim ekipleri vasıtasıyla örgüt mensubu fenomenin daha çok kişiye ulaşması sağlanıyor” dedi.

EN BÜYÜK GELİR KALEMİ OLDU

Sistemin içinde 2 ayrı proﬁ l yapısı olduğunu söyleyen Altun “İki grup fenomen yapısı var, birincisi sadece gelir elde etmek amacıyla kripto görünen ve terör örgütü propagandası yapmayanlar, ikincisi ise direkt örgütü güzelleyen fenomenler. Kripto olanlar sadece çeşitli paylaşımlar ve yayınlar yaparak örgüte para topluyor. Bunların örgüt ile hiçbir bağlantısı yok gibi görünüyor. Elde edilen gelir kripto para üzerinden örgüte aktarılıyor. MASAK tarafından tespit edilen 1.5 milyar liralık rakam çok daha fazla. Örgütlerin bir zamanlar uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından elde ettiği para şimdilerde sosyal medyadan sağlanıyor” açıklamasında bulundu.

YAYIN GELİRLERİ NASIL SAĞLANIYOR?

Sosyal medya fenomenleri TİKTOK ve Twitch üzerinden yapılan yayınlar aracılığıyla bağış topluyor. Yayını yapan kişiye izleyici hediye gönderiyor. Örneğin bir spor araba simgesi 2 bin TL, şato simgesi 3 bin 500 TL. Ayrıca yayın yapan fenomen reklam geliri de elde ediyor. Terör örgütleri ile işbirliği içinde çalışan fenomenler ise örgütün siber ekipleri tarafından da ayrıca destekleniyor. İzleyici sayılarının artması sağlanıyor.

TİKTOK İLE 'KRİMİNAL İLETİŞİM' YAPILIYOR

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan “Sosyal medya üzerinden uzun yıllardır para aktarma ve aklama işlemleri yapılıyor. İnﬂ uencer ve fenonemler ciddi gelirler elde ediyor. Bunların takibi yapılmıyor. Bu tür yayınlar üzerinden yasa dışı örgütlere de para aktarımı mümkündür.

Ayrıca kara para aklama da yapılyor. Bu mecralarda Kriminal iletişim yapılıyor. TİKTOK gibi uygulamalar telefonunuzdaki bilgilere de anında ulaşıyor. Telefonunuzda bu uygulama yüklü ise sizin tüm kişiler bilgilerinize dışarıdan ulaşmak mümkün oluyor. Kısacası TİKTOK bir eğlence platformu değildir. Tamamen maksadı dışında kullanılıyor” dedi.

KARA EKRAN YAYINI İLE KARA PARA AKLANIYOR

Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık “Terör örgütlerinin sıkça kullandığı TİKTOK ve Twitch gibi platformlar ciddi tehlike saçıyor. Hem para aklama ve aktarımı söz konusu. Örneğin kara ekran yayını ile bağış toplanıyor. Diyelim ki bir yayın açık ancak ekranda kimse yok. Herhangi bir video görüntülenmiyor. Ancak alt tarafta hediye veya jeton yöntemiyle para aktarımı yapılıyor. Bu tür proﬁ llerin tespit edilerek hem gelirleri hem de bağlantıda bulundukları kişiler tespit edilmedi. Dijital ortamda yapılan para bağışlarının çoğu masum değil. Hükümetlerin ve ilgili bakanlıkların dijital dünyadaki değişim ve dönüşümlere hızlı ayak uydurmaları gerekiyor. Bunun için de sosyal medya şirketlerinin şeffaf olması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

TikTok'ta suç gelirleri aklanıyor iddiasına MASAK'tan inceleme MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformundaki para transferleri, mercek altına alındı.

TikTok gözünü müzik dünyasına dikti: Spotify’a rakip oluyor Çin’de kurularak tüm dünyaya yayılan sosyal medya ağı TikTok kendi müzik uygulamasını geliştiriyor. Video paylaşım özellikleri ile Instagram’ın en büyük rakibi konumuna yükselen TikTok’un bu defa Spotify gibi müzik akışı uygulamalarına rakip olacağı söyleniyor.