Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

18 yaşında gittiği İtalya’da 4 dil öğrenen, orada ayakkabı kime satılır, Türk halısına en çok kim ilgi gösterir diye düşünerek bu alanda araştırma yapan Kalcı “Öyle dostluklar kurdum ki, İtalyan markalarının moda detaylarını bile öğrenebiliyordum. Kimlere ayakkabı satılır, nasıl tercih edilir, model ne olur gibi bilgileri aldım, Gedikpaşa’da İtalyan ustaların da katıldığı bir eğitim serüveni başlattık. 1-2 sene sonra asıl amacım olan Türk halısını dünyada daha iyi pazarlamayı kendime hedef edindim. İtalya’dan döndükten sonra Kapalıçarşı’da Japonlara halı, mücevher, deri sattım. 92’deki bombalama olayından sonra işler durunca Göreme’ye döndüm, Anatolian House’u halı pazarlamak üzere otel gibi dizayn ettim. Bir halı fabrikası da tasarladım. İpliğinden dokumasına kadar. Dünya bültenlerinde yer aldı. Türk halısını birçok ülkede üst seviyelere çıkardım. Halı ithalatına izin verilip 10 dolara halı satılmaya başlayıncaya kadar çabam sürdü. Santimetrekarede 140 ilmeğe kadar çıkan eserler verildi. Daha sonra ithalat başladı, halıcılığı bıraktım, turizm sektöründe birkaç yatırımla devam ediyorum” dedi.

2011 yılında oğlu Kaan down sendromlu olarak doğunca bütün enerjisini engelli yeteneklerin eğitimine yönelten ve bu amaçla Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği’ni (KEYDER) kuran Hasan Kalcı, dünyanın dört bir yanından araştırmalar, makaleler topladığını, daha sonra eğitim yöntemine karar verdiklerini söyledi ve “Bugün mutfak, müzik, drama başta olmak üzere 16 atölyede eğitim veriyoruz. Ülkenin her yerinden gönüllüleri burada misaﬁr ediyoruz, onlar da çocuklara bildiklerini öğretiyor. Engelli çocuklar burada yine bedelsiz eğitim alıyor. Bağış da kabul etmiyoruz. Bugüne kadar 7.400 atölye çalışmasıyla 1.200’den fazla çocuğa dokunduk” dedi. Çocukların eğitim karşılığında geldikleri seviyenin paylaşılması amacıyla düzenlenen gecede engelli çocuklar piyano çaldı, dans gösterisi yaptı, engelli bir çocuğu olan şarkıcı Özgün konser verdi. Özgün’e öğrenciler de eşlik etti. Geceye katılan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de KEYDER’in çalışmalarının kendisini çok etkilediğini, başkanlığı süresince özel çocuklarla ilgili kamu spotu hazırlamak istediğini söyledi ve “Bu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapalım” diye konuştu.

Turizmi 12 aya yayacak teklif: Gelin sizi ısıtalım Enerji krizi nedeniyle faturaları artan Avrupalı turiste Türk turizmcilerden teklif geldi. TU-AR Danışma Kurulu Başkanı Mehmet Uluğtürkan “Avrupalının günlük ısınma maliyeti 25 avroya çıktı. Bu fiyatlarla Türkiye’de otel ve pansiyonlarda konaklayabilirler. Milyonlarca kişiyi Türkiye’ye davet ediyoruz. Turizmi 12 aya yaymış oluruz” dedi