Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde kara para aklama ve terörün ﬁnansmanı için çeşitli kişilere canlı yayın platformları üzerinden ‘hediye’ ve ‘bağış’ adı altında 1,5 milyar lira aktarıldığını ortaya çıkardı. Konuya ilişkin süreç devam ederken, içerisinde bilinen bazı yayıncıların da yer aldığı para aklayan bu kişilerin hangi cezalarla karşı karşıya kalacağı tartışılmaya başlandı. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, bu kişilere 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini söyledi.

SİYAH EKRANDA PARA TRANSFERİ

Sosyal medya platformları üzerinden para aklamanın nasıl yapıldığını anlatan Ergün “Suç örgütleri, çok değişik mecralarda illegal olarak çok farklı şekillerde gelir elde etme amacı taşıyan örgütler. Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan maddi kaynağı da yine başka suçların içine dâhil olarak elde etmeye çalışırlar. Bunun içerisinde uyuşturucu, insan, silah kaçakçılığı gibi suçlar olabilir. Bu gelirleri elde ettikten sonra, gelirlerin resmî makamların dikkatini çekmeden banka hesaplarına aktarılıyor olması lazım. Para aklama yolunun da son dönemde, Türkiye’de 3-4 yıldır, özellikle yayıncı uygulamaları olduğu anlaşılıyor. Yayıncıya yayını karşılığında memnuniyeti belirtmek amacıyla uygulamaya has para birimi veya ‘hediye’ gönderiliyor. Ancak bakıldığında, kişi fenomen değil, yayınları çok takip edilmiyor, buna rağmen kendisine sürekli hediye gönderiliyor ve ciddi gelir sahibi oluyor. Hatta bazıları yayında bile değil ve ekran siyah ama buna rağmen sürekli hediye gönderiliyor. Gönderilen bu hediyeler (paralar), daha sonra sosyal medya platformu tarafından yayıncının hesabına aktarılıyor. Yayıncılar da yatan paranın yüzdelik bir kısmını, kendisine bu parayı hediye olarak gönderenlere aktarıyor. Yayıncı da yüzdelik payını alıyor. Böylelikle, bu para kendi kafalarında aklanmış oluyor” dedi.

BİLGİ PAYLAŞIMI ZORUNLU

Ergün “Platformlar, şüpheli işlem tespit edildiği andan itibaren resmî birimlerle paylaşmak durumunda. Talep edildiği takdirde de, yayıncılarla ve kendilerine hediye gönderen kişilerle ilgili IP adresi bilgisi vb. tüm bilgileri yargı mercileri ile paylaşmak zorunda” diye konuştu. Ergün “Netice itibarıyla bir terör örgütü söz konusu. Bu suçlar da Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilir. Teröre ﬁ nansman sağlama, ağır bir suç” diye konuştu.

RAKAM, BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI

MASAK'ın tespit ettiği 1,5 milyar liralık aktarım ile MASAK’ın tespit ettiği 1,5 milyar liralık aktarım ile ilgili de konuşan Ergün “Bu paranın daha fazlası ilgili de konuşan Ergün “Bu paranın daha fazlası vardır. Bu sadece tespit edilen miktar. Bu trafiğin vardır. Bu sadece tespit edilen miktar. Bu trafiğin tespit edilmesi zor olduğu için bu paraya ‘buz datespit edilmesi zor olduğu için bu paraya ‘buz dağının görünen kısmı’ denebilir” açıklamasını yaptı. ğının görünen kısmı’ denebilir” açıklamasını yaptı. Söz konusu tespitlerin ardından platformların kıSöz konusu tespitlerin ardından platformların kısıtlanması ya da kapatılması gibi bir konunun günsıtlanması ya da kapatılması gibi bir konunun gündeme gelmeyeceğini ifade eden Ergün “Bununla deme gelmeyeceğini ifade eden Ergün “Bununla alakalı yasal düzenlemelerimiz var. Kanuni düzenalakalı yasal düzenlemelerimiz var. Kanuni düzenlemelere uyulmadığı takdirde bu platformların ödelemelere uyulmadığı takdirde bu platformların ödeyeceği para cezaları belli. Birçoğu da devlet kurumyeceği para cezaları belli. Birçoğu da devlet kurumlarının kestiği cezaları ödüyor. Bu açıdan uygulama larının kestiği cezaları ödüyor. Bu açıdan uygulama kapatmaya gidilmez” değerlendirmesinde bulundu. kapatmaya gidilmez” değerlendirmesinde bulundu.

TikTok'ta suç gelirleri aklanıyor iddiasına MASAK'tan inceleme MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformundaki para transferleri, mercek altına alındı.

MASAK’tan 4 kripto varlık hizmet sağlayıcısına para cezası: 19 milyonluk yaptırım Mali Suçları Araştırma Kurulu, denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihaleleri nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verildi.