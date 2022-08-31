Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hassas görüş ve vuruş teknolojisine sahip iki mürettebat kapasiteli Atak, her mevsimde her türlü arazi şartlarında görev yapmasının yanı sıra manevra kabiliyeti ve atış gücüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Değişen muharebe ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda performans ve manevra kabiliyeti anlamında 5 ton sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösterilen Atak helikopteri, çok daha haﬁ f, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Millî yazılımlarla donatılan Atak, sağlam gövdesi ve üstün silah sistemleriyle de şanlı ordunun gökyüzündeki caydırıcı gücü oluyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacı için geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri, göreve çıkmadan önce hassas bir bakım ve kontrol sürecinden geçiriliyor.