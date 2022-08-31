Türkiye Gazetesi

Son birkaç ayda yükselişe geçen konut fiyatları, sektörde arz sorunları yaşanmasına ve vatandaşların zorlanmasına neden olmuştu. Konut sektöründe fiyat artışlarının yüzde 100'ü geçmesi ile birlikte hükümet harekete geçti, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi duyuruldu. Projenin duyurulması ve saha denetimlerinin sıklaştırılması kısa sürede meyvesini verdi.

Hükümetin konut ve kira fiyatlarını düşürme hamleleri çerçevesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Bunun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 50 bin ofis konutun eve dönüştürüleceğini ve 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için konut inşa edileceğini duyurdu. Bu açıklamalarla birlikte fiyatlarda düşüş eğilimi görüldü, gerileme yüzde 10'u aştı.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI FRENLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışı uygulayanların cezalandırılacağını söylemişti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut fiyatlarına ilişkin saha denetimlerini sıkılaştırdı.

Hükumetin art arda attığı adımlarla konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları frenlendi. Özellikle eski konut fiyatlarındaki düşüş emlak piyasasına da yansıdı.

KONUT FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Projeler daha hayata geçmeden piyasalar olumlu yönde sinyal verdi, fiyatlarda gerileme görüldü.

TRT'de yer alana habere göre, Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarındaki köpüğün alındığını, fiyatların yüzde 10 civarında düşüşe geçtiğini belirterek, "Aslında taban rakama daha henüz gelmedi. Biz ümit ediyoruz ki maliyetler düşsün, hükumetimizin projeleri bir hayata geçsin, durağan bir rakama gelsin istiyoruz" dedi.

Konut fiyatlarındaki düşüşün devam edeceği öngörülüyor.

Bakan Kurum'dan konut projesi müjdesi: Yeni detaylar belli oldu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını Twitter'dan açıkladı.

Konutta fiyat artışının sebebi yabancı değil Yabancıya konut satışı, bütün dünyada hızla artarken, Avrupa’da zirveye ulaştı. Avrupa’da toplam konut satışlarının yüzde 10’u yabancıya gerçekleştirilirken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ise ilgi çekmeye devam ediyor.