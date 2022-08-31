Türkiye Gazetesi

ABD'de ve Avrupa ülkelerinde ekonomik durgunluk yaşanırken Türkiye ekonomisinde büyüme ivmesi hız kesmiyor. Türkiye'de artan enflasyona rağmen büyüyen bir ekonominin olması dünyanın dikkatinden kaçmazken, geçtiğimiz hafta The Economist'in değerlendirmesinden sonra dikkat çeken başka bir analiz de Bloomberg'den geldi. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye ekonomisinin, 'son 20 yılın en kötü enflasyonuna rağmen güçlenmeye devam ettiğine' dikkati çekti.

Haberde, "Dünyanın en kötü enflasyon krizlerinden biri henüz Türkiye ekonomisini rayından çıkarmış değil" ifadesine yer verilirken, Türkiye ekonomisinin G-20 ülkelerinin çoğundan daha fazla büyüdüğünün de düşünüldüğü belirtildi.

ERDOĞAN'IN EKONOMİK MODELİNDEN BAHSEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik modelinden de bahsedilen haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat istikrarı ve para birimi pahasına ihracata, üretime ve istihdama öncelik veren bir ekonomik modeli savunuyor" denildi. Aynı zamanda Erdoğan'ın enflasyonla başa çıkma konusunda şirketleri ve halkına çok güvendiğinden de bahsedildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bu ay büyümeden taviz vermiyoruz" sözlerine de atıf yapılan haberde Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYİH) ikinci çeyrekte yüzde 7,4 artmasının beklendiği söylenerek büyümenin muhtemelen hızlandığı da ifade edildi.

AVRUPA'YI VE ÇİN'İ GERİDE BIRAKTI

Haberde, Türkiye'nin büyüme oranlarında Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret edildi.

Ayrıca Türkiye'de artan turist hareketliliğinden de bahsedilerek, "Gelişen turizm, yabancıların gelişleri ve harcamalarının bu yıl şimdiye kadar yüzde 100'ün üzerinde artmasıyla başka bir destek sağladı" tespitine yer verildi.

TÜİK'İ İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Bloomberg tam ve kapsamlı bir değerlendirme için bugünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarını işaret etmişti. TÜİK, 2022 ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüdü.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir değerendirme The Economist'ten gelmişti. Economist dergisi, Türkiye'de enflasyona rağmen çarkların döndüğünü ve ekonomik büyümenin gerçekleştiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı, yılbaşına dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Diploma töreninde yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Erdoğan; 'İnşallah yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız' dedi.

Son dakika: İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye ekonomisi, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü.

Bakan Nebati'den 'büyüme' mesajı: OECD ve G20 ülkeleri içerisinde 2'nci olduk Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati, Türkiye'nin, verileri açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduğunu bildirdi.