Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da okul servislerine gelen zammın ardından bir zam haberi de Ankara'dan geldi. Başkentte 2022-2023 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, okul servis ücretlerine ilişkin bilgi verdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirten Elmadağlı, yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 30'luk artışa gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Elmadağlı, personel servis fiyatlarında da aynı oranda artışa gidildiğini bildirdi.

EN KISA MESAFE YILLIK 5 BİN 96 LİRA

Tuncay Elmadağlı'nın verdiği bilgiye göre, servis ücretleri Ankara'da yıllık 0-3 kilometre için 5 bin 96 lira, 3-6 kilometre için 5 bin 616 lira, 6-10 kilometre için 6 bin 494 lira, 10-15 kilometre için 7 bin 553 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 150 lira alınacak.

Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 200 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.

YILLIK PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Öte yandan yıl içinde akaryakıt fiyatları arttığı takdirde artış miktarı tarifeye yansıtılacak.

Okul taşıma ücretleri yıllık peşin ödenebileceği gibi 9 eşit taksite de bölünebilecek. Yıllık peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantı sonucunda okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19.21 zam teklifi kabul edildi. 0-1 km 554 TL'den 660 TL'ye yükseldi.

Bursa’da okul servis fiyatlarına yüzde 86 zam Bursa'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. En yakın hat 465 lira olurken, en uzun hat ise 800 lira olarak açıklandı.