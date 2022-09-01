Türkiye Gazetesi

EPDK'den vatandaşları üzen bir açıklama geldi. EPDK, elektriğe zam yapılacağını bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdi. 'Küresel enerji krizi' olarak da yorumlanan bu süreçte bütün ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandı.

Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira oldu.

Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Rüzgar ve güneş enerjisinden rekor düzeyde elektrik üretimi Türkiye'nin büyük yatırımlarla hayata geçirdiği yenilenebilir enerji projesinde rekor düzeyde üretim gerçekleşti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Temmuz ayında rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden rekor düzeyde elektrik üretildiğini açıkladı.

Elektrikli scooter kazasına bir yenisi daha eklendi: Yaşlı adam bir aydır bitkisel hayatta Fatih’te elektrik scooter kullanan iki genç 80 yaşındaki adama çarptı. Beyin kanaması geçiren yaşlı adam bitkisel hayata girdi, 15 yaşındaki çocuklar ise serbest. İki gençten şikayetçi olduğunu söyleyen yaşlı adamın kızı, “Bu scooterlar kaldırılmalı. Hepimiz için tehlikeli” diyerek yetkililere seslendi.

İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı (31 Ağustos 2022 elektrik kesintisi sorgulama) İstanbul'un birçok ilçesinde 31 Ağustos 2022'de elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, elektrik kesintisinin bazı ilçelerde 8 saati bulacağını açıkladı. Elektriği kesilen ilçelerde yaşayanlar 'elektrik ne zaman gelecek, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama' gibi konuları araştırıyorlar. Peki 31 Ağustos 2022 elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesinti sorgulama detayları haberimizde...