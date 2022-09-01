Türkiye Gazetesi

C. Fırat AYDOĞMUŞ

Sıfır Atık Projesi ile tüm dünyada çevre ve iklim değişikliği sıkıntılarıyla mücadelede başı çeken Türkiye, kurduğu ileri teknoloji atık bertaraf tesisleri ile de dünyanın ilgi odağı oldu. Son olarak, Rusya ile savaş hâlinde olan Ukrayna’dan bir heyet Türkiye’ye gelerek İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Kocaeli’de kurulu atık bertaraf tesislerini gezdi.

Heyete başkanlık eden Ukrayna Atık Yönetimi Derneği Başkanı Nikol Danylova, ziyaretlerine ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede "Umarım bu savaş bir an önce biter ve biz de Türk şirketlerinin çevreci deneyimlerinden faydalanırız. Savaşın bitmesi ile birlikte Ukrayna’nın yeniden yapılanması için Türk şirketlerine çok iş düşecek. Özellikle belediye, endüstriyel, tehlikeli ve tıbbi atık bertarafı konusunda Türkiye’nin dünyanın ilerisinde olduğuna ve yeni teknolojiler geliştirdiğine şahit olduk. Önümüzdeki süreçte Türk şirketlerinin Ukrayna’ya bu teknolojiyi getireceğini ve yatırımcı olacağını umuyorum" dedi.

"BU HİÇ KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

"Çevreyle ilgili kanun ve yönetmeliklerinizi ülkemize uyarlamaya çalışıyor, EPDK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çıkarmış olduğu Yenilenebilir Enerji Kanunu’nu inceliyoruz" diyen Danylova, şöyle konuştu:

"Enerji üretimi konusunda özellikle ITC firmasının Ankara ve Antalya’daki katı atık bertaraf ve çöpten elektrik üretimi tesislerini örnek alabiliriz. Antalya’daki tesis birçok yönüyle örnek bir tesis. Antalya’da yazın çöp miktarı çok artıyor. Ayrıca, ağırlıkla otellerden gelen çöp olduğu için organik miktarı yüksek. Şirket, bunun için çevreci yatırımlar yaparak çöpün zararını asgari düzeye çekmiş ve başarı ile işletmeye devam ediyor, bu hiç kolay bir iş değil."

YURT DIŞINDAN AYDA 5-6 MİSAFİR

Heyete tesislerini gezdiren Türkiye’nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC şirketinin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner ise "Şirketimizin faaliyet alanına ve geliştirmiş olduğumuz teknolojiye ilgi çok yoğun. Ayda en az 5-6 tane yurt dışından gelen misafirimiz oluyor ve bizi yatırım yapmaya davet ediyorlar. Türkiye’de olduğu gibi dünyanın büyük çoğunluğunun atıkları, karışık atıklar. Yani, kaynağında ayrıştırılmayan atıklar. Böyle olunca bunu bertaraf edip elektrik üretimi için bizden yararlanmak istiyorlar. Şu an birçok ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede yurt dışında yatırım planlıyoruz. Çünkü Türkiye’de kurulu bulunan tesislerimizle çok ciddi deneyim sahibi olduk. Bu potansiyelimizi yurt dışında deneyeceğiz ve başarıya ulaşacağız. Bunun için Ukrayna savaş bittiği zaman 35 milyon nüfusu ile iyi potansiyel olacaktır" diye konuştu.

Atıktan ekonomiye 98 milyarliralık katkı Katı atık alanında Türkiye'nin en başarılı projelerinden biri Bursa'da hayata geçirildi. Kentte katı atıklarının yüzde 40'ını dönüştürecek tesis 75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak. İkinci etabın devreye girmesiyle kentin çöpünün tamamı enerjiye dönüşecek...