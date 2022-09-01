Türkiye Gazetesi

Bankalar, binlerce çalışanı olan kurum ve şirketler için promosyon yarışına girdi. Son olarak Eskişehir’deki üniversitelerin personel maaş promosyon ihalelerinde rekor rakamlara ulaşıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Anadolu Üniversitesinin maaş promosyon ihaleleri sona erdi. ESOGÜ’de 3 yıllık yaklaşık 3.400 personeli ilgilendiren 2023 Ocak ayında tek seferde ödenecek olan promosyon 31 bin 100 TL olarak belirlendi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE PROMOSYON REKORU

Anadolu Üniversitesinde ise maaş promosyonu rekoruna imza atıldı. Gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesinde 41 bin 500 TL ücrette anlaşıldı. Üniversitenin 5.500 çalışanının tamamının faydalanacağı promosyon, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödenecek.

Emekliler için özel bankaların 7.500 liralık emekli promosyonu varken, memurlar için kamu bankalarının sürpriz rakamlı promosyon ödemesi yapacağı ifade ediliyor. Bu rakamın 100 bin lirayı bulacağı iddialar arasında yer alıyor.

Talimat verildi, hazırlıklar başladı! Emekliye promosyon desteği Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası, bankalar müşterileri kendileriyle çalışmaya ikna edebilmek adına promosyona yönelik adeta bir yarış başlattı. Söz konusu yarışta fiyat skalası her geçen gün biraz daha artarken, kamu bankaları da yarışa dahil oldu.