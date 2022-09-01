Türkiye Gazetesi

Dolar, 1 Eylül 2022 sabahında 18,20 lira bandının üzerinde başladı. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,20 lira, satış fiyatı 18,21 lira seviyesinde yer alıyor.

Dün en düşük 18,14, en yüksek 18,23 seviyelerini gören dolar, günü 18,20 seviyesinde kapattı. Dolar, 09.08.2022 tarihinde 17,64 ile son bir ayın en düşük, 31.08.2022 tarihinde ise 18,23 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO’DA GÜNÜN İLK RAKAMLARI

Güne 18,3010 ile başlayan Euro kuru, saat 09:05 itibarıyla %0,05 azalışla 18,28 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,13, en yüksek 18,34 seviyelerini gören Euro, günü 18,31 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,93 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'den Pakistan'a 30 milyon dolarlık yardım ABD yönetimi, sel nedeniyle yaklaşık 1200 kişinin öldüğü Pakistan'a 30 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

ABD'den maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşma ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, ABD merkezli firma Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) ile JYNNEOS isimli çiçek ve maymun çiçeği aşısı için 11 milyon dolarlık anlaşmaya vardı.

Dolar dünyada 20 yılın zirvesinde! (29 Ağustos dolar fiyatları) Fed Başkanın Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı, ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşıdı.