Türkiye Gazetesi

Lokanta sektöründekiler yüksek maaşla çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçi. Lokantacı iş verenler asgari ücretten fazla maaş, sigorta ve yemekde dahil olan işlerde çalışan işçi, olmadığından yakınıyor. Türkiye’nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana’da başta kebapçılar olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebapçılar ayda asgari ücretten fazla maaş verip, sigortasını da yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamıyor. Birçok alanda işe ihtiyacı olduğu için insanların çalışabildiğini belirten sektör temsilcileri, kebap ustası yetişmediği için çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

'KREDİYLE GÜN GEÇİŞTİRİYORLAR, ÇALIŞMIYORLAR'

Kentte yaklaşık 30 senedir kebapçılık yapan Yaşar Aydın, pandemi döneminden sonra çalıştırtacak eleman bulamadıklarını söyleyerek, “Bu sektörde usta yetiştirmek artık çok zor. Usta yetişmiyor. Pandemiden sonra insanlar kolaya alıştı. Çalışmak istemiyorlar. Masa başı iş istiyorlar. Ondan sonra da iş yok diyorlar. Bizde usta bulamıyoruz, eleman bulamıyoruz. Çok zor durumdayız. Herhalde kredi alımları da çok basitmiş. İnsanlar krediyi çekip gün gün geçiştiriyorlar, çalışmıyorlar. Çalıştıramıyorsun kimseyi, bulamıyorsun” diye konuştu.

Eskiden kendilerinin dayak yediği halde çalıştığını anlatan Yaşar Aydın, “Şuanda çalışma sistemi öyle bir bozuldu ki bunu anlatmak mümkün değil. Ben ömrümce böyle bir şey yaşamadım. Bizim kafamıza kepçeyle ustamız vuruyordu, biz yine çalışıyorduk. Şimdi ki elemanlara ‘Şunu şuradan alır mısın’ diyemiyorsun. Dediğin zaman zoruna gidiyor” ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY BİZDEN AMA ELEMAN BULAMIYORUZ'

Asgari ücretten fazla maaş ve yemekten yana işçilerin sorunu olmadığını anlatan Aydın, “Lokanta sektörü asgari ücretten fazla maaş veriyor. Ayrıca dışarıda çoğu insan maaşının yarısını yemeğe veriyor ancak burada yemekte bizden. Çay, kahve ve tatlıda bizden. Yine de eleman bulamıyoruz. Biz çalışıyoruz”

Yaklaşık 1 ay sonra bitecek turizm sezonundan sonrada eleman sıkıntısı çekeceklerini anlatan Aydın, sıfırdan usta yetiştirmenin artık imkansız hale geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

'USTA YETİŞTİRMEK İMKANSIZ'

Kış aylarında hiç rahat edemiyoruz. Adam, ‘Ben yazın giderim günübirlik çalışırım. Kış aylarında da yatarım’ diyor. Usta yetiştirmek imkansız hale geldi. Eskiden adam çocuğu gönderip eti senin, kemiği benim diyordu.

Şimdi onlar kalmadı. Ben meslek öğreneyim diyen artık yok. Masa başı iş olursa herkes çalışmak istiyor. Yan gelir yatar Osman, ne oldu bizim bostan. Maalesef böyle oldu bizim işler.”

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