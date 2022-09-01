Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, en düşük 988 bin lira, en yüksek 1 milyon 6 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 1 milyon 6 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 948 milyon 549 bin 594,45 lira, işlem miktarı ise 2.966,56 kilogram oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 3 MİLYARA DAYANDI

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 979 milyon 218 bin 199,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Muhafız Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: