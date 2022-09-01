Türkiye Gazetesi

Mutfak tekstilini vazgeçilmezleri arasında yer alan saklama kaplarını yeni bir koleksiyon üzerinden müşterileriyle buluşturan Schafer, yiyeceklerin sağlıklı ürünlerde muhafaza edilmesini sağlıyor. Küçük boy kavanoz, büyük boy kavanoz, kare saklama kabı, vakum poşeti olmak üzere farklı tasarımları bir araya getiren Schafer, aynı zamanda her bir üründe işlevsel bir kullanım amaçlıyor. Set halinde satışa sunulan ürünler, en fazla ihtiyaç duyulan saklama kaplarından meydana geliyor. Bunun yanı sıra müşteriler, kendilerine sunulan ürünleri tek olarak da satın alabiliyor.

Saklama Kaplarında Estetik ve Lüks Tasarımlar Bir Arada

Yiyeceklerin muhafaza edilmesi için mutfak alanlarında sıklıkla kullanılan saklama kapları, farklı tasarımlara ev sahipliği yapıyor. Tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak çok özel tasarımlar oluşturan Schafer, saklama kabı koleksiyonunda estetik ve lüksü bir araya getiriyor. Mutfak alanlarında görselliği ile de değer katan saklama kapları, aynı zamanda geniş iç hacimleri sayesinde yiyecekleri pratik bir şekilde muhafaza ediyor.

Mutfak tekstilinde ön planda bulunan vakumlu cam saklama kaplarını tasarlayan Schafer, bunun yanı sıra özellikle bakliyat muhafazası için kullanılan kare saklama kabı ürünlerini de müşterilerine sunuyor. Her ihtiyaca özel olarak tasarlanan ürünler, ürün muhafaza işleminin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

İşlevsel Özellikleriyle Uzun Süreli Kullanıma Uygun Tasarımlar

Mutfak alanlarında ihtiyaç halinde olan ve son derece titiz bir üretim süreciyle müşterilerle buluşan Schafer saklama kabı ürünleri, yenilikçi koleksiyon içinde yer alıyor. Farklı boylarda tasarlanan ürünlerin iç hacimleri de birbirinden farklılık gösteriyor. Vakumlu ürünlerin yanı sıra normal kapaklı ürünler de bulunuyor. Aynı zamanda yoğurt mayalamaya uygun yoğurt tencereleri de koleksiyon içinde kendisine özel bir yer ediniyor.