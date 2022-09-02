Türkiye Gazetesi

Bakan Karaismailoğlu, Poyrazköy Balıkçı Barınağı’nda 2022- 2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katıldı. İstanbul Boğazı’nın önemine işaret eden Karaismailoğlu “Boğaz da balık göç yollarının önemli bir geçiş güzergâhı. İnşallah bu sezon verimli bir sezon olarak geçecektir” diye konuştu.

40 BİN GEMİ GEÇİYOR

Karaismailoğlu şunları söyledi: Özellikle 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergâhlardan birisi. Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul’un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama. O yüzden hem bu küresel lojistik, ticaret hacimlerinin artması hem Marmara Denizi’nde, Karadeniz’deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı’nın yükünün hafiflemesi gerekiyor. En kısa zamanda Kanal İstanbul’u da yaparak Boğaz’daki bu riskleri, tehlikeleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Boğazı’nı İstanbulluların hizmetine sunacak önemli bir proje Kanal İstanbul projesi. Orada çalışmalarımız başladı. Tabii uzun soluklu, dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Onu da süresi içerisinde bitirmek için de şu anda ulaşım yollarıyla birlikte hizmetimiz devam ediyor.

Bakan Kurum ‘Kanal İstanbul iptal’ iddialarını yalanladı: Gurur projemizi hayata geçiriyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi.