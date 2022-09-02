Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - BERLİN

Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA, iki yıllık pandemi molasının ardından Berlin’de kapılarını açtı. 46 ülkeden 1.100 üretici ve markanın yer aldığı fuarda Vestel, enerji ve su tasarruflu sürdürülebilir akıllı teknolojilerini sergiledi.

Vestel olarak bir tüketici elektroniği firması olmaktan ziyade bir teknoloji firması olma vizyonunun meyvelerini bu yıl almaya başladıklarını belirten Vestel Genel Müdürü Turan Erdoğan “Şu an dünyada enerji ve su sıkıntısı var. Dünyadaki enerjinin yüzde 20’sini ev aletleri harcıyor. Bu nedenle sürdürülebilir ve tasarruflu ürünler artık ön plana çıkıyor. Biz de fuarda dünyada rekortmen olan bu ürünlerimizle tüketicilerin karşısına çıkıyoruz. Fuarda 3 bin metrekarelik alanda alanda akıllı beyaz eşya ürünlerinden TV ve batarya kadar en yeni çözümlerimizi sergiliyoruz” dedi.

DİKKAT SON KULLANMA TARİHİ GELDİ!

Vestel’in geliştirdiği vakumlu buzdolabı modelinin dünya devi üreticilerin dikkatini çektiğini ifade eden Erdoğan şunları kaydetti:

"Biz yaptıktan sonra bu firmalar gelip, patentini sordular. Şimdi yeni çevre dostu teknolojilerimize de bu ilgiyi bekliyoruz. Bu fuarın enerji tasarruflu son teknolojilere olan talebi artıracağına inanıyoruz. Örneğin bizim geliştirdiğimiz yumurta pişirebilen buzdolabının çok dikkat çekeceğini tahmin ediyoruz. Aynı anda 4 farklı kıvamda yumurta pişirebilen Eggwiser teknolojisiyle çalışan bu buzdolabıyla sabah kahvaltı için önceden programlama yapılabiliyor.

EggMinder teknolojisi buzdolabındaki yumurtaların raf ömrünü ve miktarını takip ederek yumurtaların geriye kalan raf ömrüne göre yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk ile bilgilendirme yapıyor. IntelliShelf teknolojisi buzdolabı kapağının içerisindeki raflarda yer alan ürünlerin ağırlığını, tazeliğini ve son kullanma tarihlerini takip ederken, VitaMod teknolojisi güneş ışığını taklit ederek, buzdolabındaki sebzelere tazelik veriyor. Yine faturayı hesaplayabilen klima modelimiz, fatura miktarı yüzde 80’e ulaştığında tüketiciyi uyarıyor. Limit aşıldığında ise otomatik tasarruf moduna geçiyor."

ŞARJ VE BATARYAYA ODAKLANACAK

Yerli oto TOGG’un ortakları arasında yer alan Vestel, araç teknolojiler geliştirmenin yanı sıra batarya ve elektrikli şarj alanlarına da odaklanacak. Hali hazırda Sharp, Toshiba, Daewoo’nun Türkiye satış ve pazarlama haklarının sahibi olan firma, Almanya’daki fuarda yeni işbirliği ve ortaklığa sıcak baktığını ortaya koydu. Dünyada artık enerji tasarrufunun yanı sıra enerjiyi depolamanın da büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Turan Erdoğan, “Bugün yabancı şirketlerle yeni bir iş birliği planlarsak bu pil, şarj üniteleri veya otomotiv sistemleri alanında olacaktır. Bugün Salcano ve yabancı pek çok e-bisiklet markasına pil üretip sattık. Elektrikli şarj ünitelerimiz Türkiye’deki pek çok noktada kullanılıyor. Son olarak elektrikli süpürgeler için pil ürettik. 8 yılda önemli aşama kaydettiğimiz bu ürünleri dünyaya da satmaya başladık" diye konuştu.

BULAŞIK MAKİNESİNDE TELEFONU TEMİZLEYİN

- Su ve deterjan karışımını tambur içinde 20 farklı noktadan çamaşırın üzerine püskürten Hydroboost teknolojili çamaşır makinesi farklı programların sürelerini kısaltma ve yük kapasitelerini artırma faydaları ile su ve zaman tasarrufu sağlıyor.

- Dose-On teknolojili çamaşır makinesinde ise her yıkamadan önce yumuşatıcı ve deterjan eklemeye ihtiyaç kalmıyor.

- Vestel’in en son PureBeam Pro+ teknolojisi ile cep telefonları, anahtarlar, kredi kartları bulaşık makinelerinde sterilize edilebiliyor.

- Gıda israfını önleyen VacuumJar ve VacuumBag ürünleri 8 kat daha uzun raf ömrü sağlıyor. Vakum torbası özelliği, kullanıcılara artan yemekleri vakumlayarak taze ve sağlıklı tutma imkânını sunuyor. VacuumJar teknolojisi ise kavanoz gibi saklama kaplarında yer alan sıvı gıdaları vakumlayarak uzun süre taze olarak depoluyor.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SANAYİYİ ETKİLER

Sanayi elektriği ve sanayi gazına gelen yüzde 50 zammı değerlendiren Turan Erdoğan, “Bu zamlar enerji yoğun sanayi firmalarını mutlaka etkileyecektir. Ama bizim için enerji fiyatları makul seviyede diyebiliriz. Diğer yandan emtia fiyatları düşüyor. Çelik fiyatlarında 1200 dolardan 700 dolara kadar gerileme oldu. Biz maliyet artışı öngörmüyoruz” dedi.

İç piyasadaki satışları da değerlendiren Erdoğan, “Yılın ilk altı ayında satışlar sadece yüzde 8 düştü. Ama Türk insanı fiyatlar daha da artacak diye erken alım yapıyor. Yılın ikinci altı ayında ne olur bilemem” diye konuştu.

Vestel'den dünyaya Türk bataryası Kendi sektöründe Türkiye’nin yaklaşık çeyrek asırdır ihracat şampiyonu olan Vestel, ihracatta yerli batarya ile büyüyecek. Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Katma değeri yüksek teknoloji ihracatında Vestel’in payı artacak. Elektrikli araç cihazlarımızı dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Batarya üretimimiz Vestel’in büyümesine ivme kazandıracak” dedi.