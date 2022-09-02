Türkiye Gazetesi

Hükûmetin gıda fiyatlarının artışını önlemek amacıyla aldığı tüm tedbirlere rağmen, fırsatçılar geri adım atmıyor. Üreticinin girdi maliyetlerinden önemli bir kalemi oluşturan

gübre fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda fiyatlarında girdi maliyetlerinin düşürmeden indirimin mümkün olmayacağını ifade etti.

Kimyasal gübreleri ucuza üretip veya ucuza ithal ettikleri halde, gübre piyasasının istikrarsızlığından yararlanarak fiyatlarını yüksek tutan ve haksız şekilde kâr marjlarını artıran gübre üreticilerinden şikâyetçi olduklarını vurgulayan Bayraktar, firmaların bir araya gelerek fiyatları en üst seviyelerde tuttuklarını gördüklerini dile getirdi.

ÇOK YÜKSEK KÂR ELDE ETTİLER

Bayraktar, şunları söyledi: "Bu gübre firmalarının kârları incelendiğinde, 2021 yılında elde ettikleri tüm kârı 2022’nin ilk 6 ayında yaptıkları görülüyor. Şimdi üreticilerimizin cebinden haksız yere alınan milyarlarca lira, yerine konacak mıdır? Hükûmetimizden isteğimiz bu firmaların üreticilerimize tekrar zarar vermesinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri almasıdır.

Tarıma girdi temin eden gübre, zirai ilaç, yem sanayicileri ile tarımsal ürün kullanan gıda sanayicileri ve zincir marketleri, sektörde aynı geminin içinde olduğunun farkına varmalıdır. Üreticilerimiz sayesinde kazanç sağlayan her kesimi insaflı olmaya davet ediyoruz."

7 FİRMAYA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Rekabet Kurumu tarafından, gübre sektöründe fiyat artışlarında rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 7 firmaya açılan soruşturma devam ediyor. Rekabet Kurumu tarafından 31 Ağustos 2021 yılında, Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ, Ege Gübre Sanayii AŞ, Eti Bakır AŞ, Gemlik Gübre Sanayi AŞ, Gübre Fabrikaları TAŞ, İstanbul Gübre Sanayii AŞ ve Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında gübre sektöründeki fiyat artışlarında Rekabete Aykırı Hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

Bu kapsamda soruşturma raporu teşebbüslere tebliğ edildi. İkinci yazılı savunmaları beklenen teşebbüslerin kanunda yazan süreler içinde soruşturması tamamlanacak. Hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden bir tanesi soruşturma raporu tebliğ edilmeden Rekabet Kurumuna uzlaşma başvurusunda bulundu ve uzlaşma talebi Rekabet Kurumunca kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde uygun görüldü. Diğer teşebbüslerin ise soruşturma süreci devam ediyor.

ELMADA ÜRETİCİ İLE MARKET FARKI YÜZDE 719

Bayraktar, ayrıca yazılı ağustos ayı üretici ve market fiyatları ile girdi fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu. Ağustosta üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 719,5 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, bu ürünü yüzde 316 ile marulun, yüzde 240 ile kuru üzümün, yüzde 230 ile limonun takip ettiğini bildirdi.

Bayraktar, üreticide 2 lira olan elmanın markette 16 lira 39 kuruşa, 2 lira 34 kuruş olan marulun 9 lira 73 kuruşa, 14 lira 50 kuruş olan kuruüzümün 49 lira 30 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan limonun 21 lira 45 kuruşa satıldığı bilgisini verdi.

Sözleşmeli üretim yasası yolda: Çiftçi mazot ve gübreyi düşünmeyecek, ekilmemiş arazi kalmayacak Tekirdağ’da gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, sözleşmeli üretim yasası için çalışmaların başladığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle tarlaya mecburi ekim dönemi başlayacak. Boş bir metrekare bile kalmayacak.

Yerli gübre üretimi için dev yatırım Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle gübre maliyetleri 2021’in Mayıs ayından bu yılın mayıs ayına kadar geçen bir yıllık sürede yüzde 236 arttı. Küresel ﬁyatlardaki bu durumu dikkate alan hükûmet, gübre ile ilgili yatırımlara hız verdi. Bu kapsamda Zonguldak’a yapılacak gübre üretim tesisi yatırımına Cumhurbaşkanı Kararı ile proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı.