EYT düzenlemesinde yeni gelişme: İşte masadaki tek formülün detayları... (EYT’de son dakika gelişmeleri)
02.09.2022 - 12:07 | Son Güncelleme: 02.09.2022 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Milyonlarca kişinin merak ettiğin emeklilikte yaşa takılanlar için formül şekillenmeye başladı. Masadaki tek formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacağı belirtiliyor. Peki EYT’de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan tasarı ne durumda? İşte EYT hakkında merak edilenler….
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903708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/903708.aspx
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