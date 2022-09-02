Türkiye Gazetesi

Otomobil sektöründe fahiş fiyat artışlarıyla ilgili harekete geçen Ticaret Bakanlığı satışlarda 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Söz konusu kurala uymayanlara 8 bin 400 TL gibi bir para cezası uygulanacağı söylentileri gündem olmuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuyla ilgili ceza açıklaması geldi.

BAKAN MUŞ DUYURDU: CİDDİ CEZALAR OLACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada "İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz." dedi.

BAKAN MUŞ’TAN İHRACAT HEDEFİ AÇIKLAMASI

Bakan Mehmet Muş ihracat 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalanacağını söyledi.

6 AY VE 6 BİN KM UYGULAMASI

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılacak. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

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