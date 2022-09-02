Türkiye Gazetesi

Gram altının düşüşü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın güne 992,79 ile başlayarak gün içinde %0,66 artış yaşayarak 999,32'dan işlem görüyor. Gram altın yeniden bin lira sınırına dayanırken, dün en düşük 992,78, en yüksek 993,61 seviyelerini gördü. Gram Altın, 02.09.2022 tarihinde 992,30 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanların altın fiyatları için yaptığı tahminler dikkat çekiyor.

Ons altın fiyatları Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Öte yandan bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

GRAM ALTIN SON BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüş gram altın fiyatını 1000 liranın altına çekti. Gram altın 28 Haziran sonrası ilk kez 1000 liranın altına gerilerken 2 Eylül tarihinde 992,30 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 998 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTINDA KRİTİK VERİLER BEKLENİYOR

Altın fiyatları, bugün açıklanacak önemli istihdam verileri öncesinde ABD dolarının değer kazanmasıyla Cuma günü daha da düştü. Spot altın 1.706,26 dolara geriledi ve Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

UZMANINDAN GRAM ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Hafta başından bu yana Ons Altında görülen düşüşle %2 değer kaybeden Gram Altın/TL dün 979 bandına kadar düşüş kaydetti. Teknik açıdan bakıldığında, Perşembe günü 15 haftalık üssel hareketli ortalaması ve siyah yükselen trend çizgisini test eden GAUTRY bu bölgeden hafif tepki alımlarıyla karşılaştı.

ALTINDA 940 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ

Haftanın son işlem gününde Global piyasada ABD Tarım Dışı İstihdam raporunun takip edileceği haftanın son işlem gününde GAUTRY’de satış baskısının sürmesi ve tren çizgisi ve haftalık ortalaması altına gerilemesi halinde 958 ve 940 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1000 ve 1014 seviyeleri direnç oluşturabilir."

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