Türkiye Gazetesi

1 Eylül'de denizlerde av yasağının kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan Samsunlu balıkçılar kasa kasa istavritle döndü. Balık tezgahlarında yerini alan istavritin kilogramı 20 TL'den satılıyor. Vatandaşlar istavrit balığına ilgi gösteriyor.

'PALAMUT BEKLİYORUZ AMA AZ GELDİ'

Balık satıcısı Onurcan Köse, "Tezgahta ilk gün olduğu gibi istavrit bolluğu yaşanıyor. Fiyatlara bakıldığında mezgit 20 TL, istavrit 20 TL, barbun 20 TL, orta boy palamut tanesi 15 TL, somon 50 TL ve alabalık 40 TL’den satılıyor. Bu sezon palamut yılı bekliyoruz ama sezonun birinci ve ikinci günü palamut çok az miktarda geldi. Palamudun reklamı çok yapıldı ama palamut 2 gün çıkmadı" dedi.

'PALAMUT HAVALAR SOĞUDUNDA ÇIKACAK'

Balık satıcı Caner Bayrak, "İstavrit bol çıkıyor. Tezgahlarda çeşit bol ama müşteriler genellikle istavriti tercih ediyor. İstavritin kilosu 25 TL’den 20 TL’ye düştü. 20 TL olunca herkes istavrite yöneliyor. Palamut bekliyoruz. Havaların sıcaklığından dolayı şuan palamut çıkmıyor. Biraz daha havalar soğuduğunda palamut da çıkacaktır" diye konuştu.

Vatandaşlar ise tezgahlarda palamuda az rastladıklarını ve istavrit aldıklarını söylediler.

Ağlar mavi sulara kavuştu, tezgahlar balık doldu Av yasağının kalkmasıyla birlikte 1 Eylül’de balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açıldı. Balık ağları mavi sularla birleşti, tezgahlar balıklarla doldu. Yeni sezondan umutlu olan balıkçılar, fiyatlarda düşüş bekliyor.

Av yasağı bitti balık tezgahları şenlendi: Karaköy’de balıklar tezgahlarda yerini aldı Av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçı tekneleri dün gece denize 'Vira bismillah' diyerek açıldı. Yeni sezonun ilk gününde Karaköy Balık Pazarı'nda da hareketlilik başladı, balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahlarda hamsi kilosu 80 TL'den yerini alırken palamut ise tanesi 70 TL'den yerini aldı.

Ağlar denize atıldı! Balıkçılar bol palamut bekliyor Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte balıkçılar ağlarını denize attı. Böylelikle avlanma sezonu başladı. Balıkçılar, bu yıl palamuttan oldukça umutlu...