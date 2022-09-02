Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tarımsal destek ödemelerin bugün yatırılacağını duyurdu. Kiriişçi, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamasında '519 milyon 627 bin 74 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.

Sadr destekçileri çekildi, Bağdat'ta hayat normale döndü Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki gündür süren gerginlik sonlandı. Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, liderlerinin çağrısı üzerine sokaktan çekildi.

Irak'ta Şii lider Sadr destekçilerine çağrı yaptı: Bir saat içinde alandan çekilin Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek sokakta çatışan destekçilerinden bir saat içinde evlerine dönmelerini istedi. Dün ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Milyarder Elon Musk petrol ve doğal gazı destekledi: 'Medeniyetin devamı için...' Dünyanın en zengin insanı konumundaki iş insanı Elon Musk, elektrikli araç şirketi Tesla ile sürdürülebilir ve çevre dostu teknolojileri savunurken, bu defa şaşırtan bir açıklama yaptı. Musk, petrol ve doğal gaz kullanımını destekledi.