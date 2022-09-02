Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarak önceki aya kıyasla yavaşlama gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİNİ AŞTI
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 298 bin artıştı. İşsizlik oranında beklenti yüzde 3,5'ti.
Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,2 arttı. Beklenti aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,3 artıştı.
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