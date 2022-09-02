Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13,15 artışla 21,3 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır." ifadelerini kullandı
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı: Türkiye ihracat rekorlarına devam ediyor
02.09.2022 - 16:25 | Son Güncelleme: 02.09.2022 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat ağustosta yüzde 13,2 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bakan Muş, 'Bu, en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır." dedi.
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903783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/903783.aspx
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