Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13,15 artışla 21,3 milyar $ olmuştur. Bu, en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır." ifadelerini kullandı