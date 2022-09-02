Türkiye Gazetesi

BSH Ev Aletleri Grubu'nun her kategoriden inovatif ev aletleri ve akıllı teknolojilerini sergileyeceği Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen IFA'da; Bosch, Siemens, Home Connect ve yeni BSH markası Solitaire'in ürünleri fuarın 1.1 nolu sergi alanında yer alıyor. Yemek pişirmek kolay, pratik ve sürdürülebilir hale geliyor. Bunun yanı sıra tüketicinin bireysel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, yeni bir deneyim olarak ortaya çıkıyor. Yapay zekâ sayesinde, fırında doğru sıcaklık ayarı ve uzaktan kumandadan, tercih edilen kızartma derecesine kadar kullanıcının isteklerini yansıtan yenilikler öne çıkıyor.

"TÜKETİCİ BİREYSEL TERCİHLERİYLE TEKNOLOJİYİ VE TRENDLERİ KENDİSİ BELİRLİYOR"

Ürünleriyle IFA'da dikkat çeken inovasyonlara imza atan BSH Ev Aletleri Grubu'nun Türkiye CEO'su Gökhan Sığın, bu seneki sergi alanına ilişkin olarak, “Beyaz eşya ve elektrikli ev eşyaları üreten ve satan bir şirket olmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan bir kurum olmayı da hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ürünlerimizin yüzde 90'dan fazlasının IP bağlantılı olmasını hedefliyoruz. Bu dönüşümü, en gelişmiş büyük veri ve makine öğrenimi teknolojilerinin uzmanlığıyla birleştirerek sağlıyoruz. Bir diğer önemli trendi ‘Hiper-kişiselleştirme' olarak belirledik ve bu doğrultuda yapay zekâ daha fazla güç ve önem kazandı. Geleceğin dijital müşterilerinin beklediği akıllı ürünler ve hizmet modellerini tüketiciyle buluşturmak için başarılı adımlar atıyoruz” dedi.

Fuarda sergilenen ürünler ve özellikleri hakkında şirket tarafından şu açıklama yapıldı:

Home Connect ile ürünler uzaktan kontrol edilebiliyor

"Kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler sunan Home Connect ile bulaşık makinesinden çamaşır makinesine, fırından kahve makinesine kadar hem küçük hem de büyük pek çok ev aleti uzaktan kontrol edilebiliyor ve bu aletler birbirleriyle de iletişime geçebiliyor. Kullanıcılar ev aletlerini dokunmatik olarak ekranda kullanabildikleri gibi, Home Connect uygulaması sayesinde bu aletler sesli asistanlar ve akıllı saatlerle destekleniyor, ev aletlerini sadece açıp kapatmakla kalmıyor, program seçimini, zamanlayıcıyı ayarlamayı, ev aletini Eco moduna almayı ve çok daha fazlasını sağlıyor.

Sensörlü akıllı ekranla mutfak deneyimi

Ev eşyalarını internete bağlayabilmeyi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler ve Home Connect ürünleri de bugünden gelişmenin zeminini hazırlıyor. Yeni Smart Kitchen Dock da mutfakta pişirme, fırınlama ve kızartma işlemlerini ses öncelikli akıllı ekran aracılığıyla destekliyor. Bosch'un pişirme fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Cookit kullanıcıları, favori yemek tariflerini Home Connect uygulamasındaki yeni bir özellik sayesinde e-posta veya mesajlaşma uygulamaları yoluyla paylaşabiliyor.