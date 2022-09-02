Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor.

Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor.

TİM verilerine göre ihracatımız Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir.

Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız Ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz.

Bakan Nebati'den 'mektup' açıklaması: Endişeye gerek yok Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türk iş dünyasına gönderilen mektupla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati 'İş dünyası devletin gücünü her zaman yanında hissetmeli' dedi.

Bakan Nebati'den 'büyüme' mesajı: OECD ve G20 ülkeleri içerisinde 2'nci olduk Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati, Türkiye'nin, verileri açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduğunu bildirdi.