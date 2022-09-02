Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'a ilişkin paylaşım yaptı. Borsa İstanbul'un, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaştığını belirten Nebati, halka açık şirketlere ait hisse senetlerinin toplam değerinin ise 400 milyar lira seviyesinde olduğunu belirtti.

"BİST GÜVENLE YATIRIM YAPILAN BİR MECRAYA DÖNÜŞTÜ"

Gelinen noktada Borsa İstanbul'un, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldiğine işaret eden Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 kazançla 3.222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdı. Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artış BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor. Borsamız son dönemdeki performansıyla diğer gelişen ülke borsalarından pozitif yönde ayrışmış durumda. İlerleyen dönemde de bu güçlü seyrin sürmesini bekliyoruz. Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın finansal bilinç ile yatırım yapabilmesi için hem Borsa İstanbul yönetimi hem de ekonomi yönetimi, üzerine düşen sorumluluğun bilinci ile çalışıyor."

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 kazançla 3.146,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.188,07 puana taşıdı.

Borsa güne rekorla başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 artarak 3.154,93 puan ile güne rekorla başladı.

Borsadan kapanış rekoru Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 kazançla 3.136,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Banka kârları katlandı borsada hisseler uçtu Borsa İstanbul, üç haftadır yabancı yatırımcının girişiyle tarihî zirvelerini gördü. Kârlarını 15 kata kadar çıkaran bankalar öncülüğünde BİST100 Endeksi, 3 bin 120 puanın üzerine çıktı.

Borsa’da günün ilk yarısında rekor seviye Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. Borsa'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.112,88 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,04 puan ve yüzde 1,57 değer kazancıyla 3.110,53 puan oldu. Toplam işlem hacmi 28,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.