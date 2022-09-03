Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Covid-19 salgınıyla birlikte üretim ve tedarik zincirinin bozulması, küresel enerji arzında sıkıntılar yaşanması ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ardından Avrupa başta olmak üzere küresel piyasalarda yaşanan aşırı fiyat dalgalanmaları, dünyayı enerji darboğazına itti. Küresel enerji krizi devam ederken, Türkiye ise bu dönemde uluslararası boru hatları, LNG, FSRU ve yer altı doğal gaz depolama tesisleriyle arz güvenliğini teminat altına alan stratejik hamleleri hayata geçirdi. Doğalgazda yüzde 80, elektrikte yüzde 50 sübvansiyonu sürdüren Türkiye, konutlarda son yapılan yüzde 20’lik zamma rağmen doğalgaz fiyatları bakımından Avrupa’dan avantajlı durumda bulunuyor.

AMSTERDAM’DA METREKÜPÜ 3 AVRO

Evsel Enerji Fiyat Endeksinin (Household Energy Price Index) son verileri, avro/TL bazında güncel kur üzerinden yeniden hesaplandığında metreküp başına Avrupa başkentleri arasında en pahalı doğalgazı 54,65 lira (3,01 avro) ile yine Amsterdam (Hollanda) tüketiyor. Londra’da (İngiltere) yaşayan hane halkı doğalgazın metreküpüne 35,5 lira (1,96 avro) öderken, Berlin’de (Almanya) yaşayanlar 33,22 lira (1,83 avro), Zagreb’de (Hırvatistan) yaşayanlar ise 10,17 lira (0,56 avro) ödüyor. Komşu ülkelerden Yunanistan’ın başkenti Atina’da metreküp başına 33 lira (1,82 avro), Bulga- ristan’ın başkenti Sofya’da ise 26,3 lira (1,45 avro) tahsil ediliyor. Doğalgazın Ankara’da bulunan konutlardaki metreküp fiyatı ise son zamların ardından 4,68 liradan (0,26 avro) 5,70 liraya (0,31 avro) çıktı. Ankara, dolar kurlarındaki değişim de dikkate alınarak, doğalgazdaki son zamma rağmen Avrupa’daki en ucuz doğalgazı kullanmaya devam ediyor.

ENERJİNİN TOPLAM PAYI YÜZDE 16,7

Öte yandan, 1 Eylül’de uygulamaya başlanan yeni fiyatlar dikkate alındığında; 2002’de enerjinin (100 metreküp doğalgaz + 200 kilovatsaat elektrik) asgari ücret içindeki payı yüzde 45,7, 2022’de ise yüzde 16,7 oluyor.

Rus enerji firması Gazprom doğalgazı kesti Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Elektrik ve doğalgaza zam geldi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi. Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza da yüzde 20,4 zam geldi.