Türkiye Gazetesi

Cuma gecesi akaryakıta gelen indirimle mutlu olan araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü. Rusya-Ukrayna savaşı ve dünyadaki ekonomik koşulların etkisiyle birlikte brent petrol fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Cuma gecesi gelen indirimle araç sahipleri bir nebze rahatlasa da yeni zam yolda. 3 Eylül 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları merakla takip edilirken, gelecek olan zamla birlikte akaryakıt fiyatlarında son durum ne olacak merakla bekleniyor. İşte detaylar...

BRENT PETROL NE KADAR? (3 EYLÜL 2022)

Dünyadaki gelişmelerle birlikte dalgalı seyrini sürdüren brent petrol, akaryakıt fiyatlarına yön vermeye devam ediyor. Hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,1 değer kazanarak kayıplarını kısmen telafi etse de, haftalık bazda yüzde 6,1 düşüşle 93 dolara indi.

Brent petrolün gerilemesi ile birlikte indirim haberi geldi. Son 3 hafta peş peşe gelen zamların ardından motorinin litresi 27 lirayı geçerken, benzin litresi ise son indirimin ardından 20 lira seviyelerine kadar geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Brent petrolde üç gündür süren değer kaybı nedeniyle Cuma günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorin grubuna ise 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi gelmişti. Ancak indirim haberinin ardından zam haberi de gündemde. Sektör kaynaklarıne göre benzin ve motorine zam, LPG'ye ise indirim yolda.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM, LPG'YE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; cuma gecesi indirim gelen akaryakıta pazartesi gece yarısı ise zam geliyor. Benzine 56 kuruş, motorine ise 70 kuruş zam gelecek. Epey bir süredir fiyat değişimi göstermeyen LPG'ye ise 42 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

3 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri’nden elde edilen verilere göre, güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 18,61 TL

Motorin fiyatı: 24,42 TL

Otogaz (LPG): 11,47 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 18,73 TL

Motorin fiyatı: 24,54 TL

Otogaz (LPG): 11,34 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 18,74 TL

Motorin fiyatı: 24,55 TL

Otogaz (LPG): 11,14 TL

Sürücüleri sevindirecek haber: Brent petrol çakıldı, akaryakıtta çifte indirim! Pompaya yansıdı Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi, brent petrolün varil fiyatını rekor rakamlara yükseltmişti. Uzun süredir brent petrolde döviz etkisiyle de yaşanan dalgalanma yerini düşüşe bıraktı. Öyle ki; Brent petrolde sert bir düşüş yaşandı, varil fiyatı 92 doalr seviyesine kadar geriledi. Yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıtta beklenen indirim haberi de geldi. Benzinde 1 lira 51 kuruş motorinde ise 2 lira 41 kuruş indirim geldi.