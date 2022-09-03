Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara 2020 yılı KPSS(B) grubu puanları esas alınarak, Başkanlığa yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacak.
Yargıtay Başkanlığı 151 Sözleşmeli Personel alacak
03.09.2022 - 21:04 | Son Güncelleme: 03.09.2022 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Yargıtay Başkanlığı 151 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : basın ilan kurumu,
904254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/904254.aspx
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