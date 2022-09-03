Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca,10-11-12 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölümünde özel şartlar tablosunda gösterilen 5 (beş) pozisyon unvanı için toplam 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Kamu İhale Kurumu 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek
03.09.2022 - 21:23 | Son Güncelleme: 03.09.2022 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Kamu İhale Kurumu 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini duyurdu.
Etiketler : basın ilan kurumu,
904266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/904266.aspx
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