Türkiye Gazetesi

Dolar - euro yeni haftaya nasıl başladı? Dolar kuru ne kadar oldu? Piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar saat 08:40 itibarıyla %0,06 artışla 18,2117 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1772, en yüksek 18,2618 seviyelerini gören dolar, günü 18,2052 seviyesinde kapattı.

Dolar, 09.08.2022 tarihinde 17,64 ile son bir ayın en düşük, 02.09.2022 tarihinde ise 18,26 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO’DA SON DURUM

Güne 18,1136 ile başlayan Euro, saat 08:54 itibarıyla %0,49 azalışla 18,02 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,10, en yüksek 18,28 seviyelerini gören Euro, günü 18,14 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,93 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,62 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İhracat ağustosta da rekor kırdı, 250 milyar dolarlık hedefe ulaşıldı Türkiye’nin ihracatı ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar oldu. Böylelikle tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşılarak son 12 ayın tamamında rekor kırılırken, son 12 ayda ise 250 milyar dolar aşıldı ve yıllık bazdaki ihracat hedefine ulaşılmış oldu.

Bakan Nebati: Dolara rağmen ihracatta artış sürüyor Bakan Nebati: ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor

Merkez Bankası rezervleri 111,6 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.