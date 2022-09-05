Türkiye Gazetesi

Dolar fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlenme piyasaları baskılamaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu kontrol altına alarak, dolar endeksini diğer para birimleri karşısında güçlü tutmak için şahin politika mesajları vermeye devam ediyor. Bu gelişmelerin akabinde Avrupa'daki enerji krizi ile Çin ve ABD arasında devam eden gerginlik neticesinde dolar endeksi 20 yıl aradan sonra yeniden 110 seviyesinin üzerini gördü.

'ULTRA ŞAHİN ADIMLAR..'

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve Fed'in şahin politikaları doları diğer para birimleri karşısında desteklemeyi sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ağustos sonunda gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu'nda enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, ultra şahin adımları sürdüreceklerine ilişkin verdiği mesajlar verdi.

FED'TEN 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Fed yetkililerinin de yaptıkları sözle yönlendirmelerde şahin duruşu korumaları gerektiğine yönelik açıklamaları sonrasında para piyasalarında 75 baz puan faiz artışı ihtimali güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 21 Eylül'de yüzde 56, ECB'nin ise 8 Eylül'de yüzde 67 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Cuma günü, G7 Maliye Bakanları, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planlarını onayladıklarını bildirdi. Söz konusu gelişmenin ardından Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

ABD'DE TARIMA DIŞI İSTİHDAM ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Öte yandan, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam 315 binle beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşse de, önceki aya göre önemli şekilde yavaşlama gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle 110,3 ile Haziran 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıkan dolar endeksi, şu sıralarda 110'un hemen altında dengelendi.



Avro/dolar paritesi 20 yılın en düşüğüne geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta yapacağı toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılsa da, bölgede güçlenen enerji arz sıkıntıları avro/dolar paritesini baskılamayı sürdürüyor.

Bugün 0,9878'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gören parite, şu sıralarda 0,9910'da dengelendi.

Sterlin/dolar paritesi de 1,1443'le Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görürken, tarihi dibine de yakın seyrediyor. Parite şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1480 seviyesinde seyrediyor.

Güçlenen dolar endeksi altının ons fiyatını da baskılamayı sürdürüyor. Üç haftadır düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı 1.711 dolardan işlem görüyor.

Kritik verilerin ardından altın ve dolarda son durum... Gram altın ve dolar ne kadar oldu ? TÜİK tarafından Ağustos ayı enflasyon yüzde 80,21 açıklanan kritik veriler sonrası dolar ve altındaki gelişmeler merak konusu oldu. Gram altın ve dolarda nasıl bir hareketlik yaşandı. Dolar ve altında son durum…

Merkez Bankası rezervleri 111,6 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.

Financial Times'tan çarpıcı dolar yorumu: Güçlü duruşuna aldanmayın İngiltere merkezli gazete Financial Times'da, son gelişmeler ışığında doların geleceğine dair çarpıcı tahminler içeren bir yazı yayınlandı. Yazıda yatırımcılar için önemli tavsiyeler verilirken, "Güçlü dolara aldanmayın. Dolar sonrası dünya geliyor." ifadelerine yer verildi.