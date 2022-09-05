Türkiye Gazetesi

Toplam gayrimenkul satışları Ağustos sonu itibarıyla 2 milyon 22 bin 842 oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Geçen yılın aynı döneminde satışlar 1 milyon 800 bin seviyesinde iken, Türkiye genelinde yılın ilk sekiz ayında toplam satışlar 2 milyon 22 bin 842 oldu. Bu işlemlerden geçen döneme göre ise yaklaşık iki kat yani 24 milyar 480 milyon 235 bin 786 lira tapu harcı geliri elde edildi" dedi.

En çok satış yapılan ilin 269 bin 788 satış ile İstanbul olduğunu belirten Özelmacıklı, "8 milyar 159 milyon satış harç geliri elde edilen İstanbul zirvedeki yerini korudu. İkinci sırada yer alan Ankara'da bu dönemde 138 bin 385 satış işlemi yapılırken, satış harcı geliri ise yaklaşık 2 milyar 78 milyon lira oldu. İzmir'de de ilk 8 ayda 111 bin 531 gayrimenkul satışı gerçekleşirken, elde edilen satış harcı 1 milyar 591 milyon lira oldu" ifadelerini kullandı.

"İŞYERİ KİRALARINDA ARTIŞLAR SÜRÜYOR"

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine de değinen Özelmacıklı, "Konut kiralarında getirilen sınırlamalar iş yerlerinde uygulanmıyor. Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksleri çerçevesinde on iki aylık ortalama artış yüzde 54,69 olarak gerçekleşti. Buna göre örneğin kirası 10 bin TL olan bir işyerinin yeni dönem kirası 15 bin 469 TL olacak" diye konuştu.

"KREDİ HACMİNDE YAVAŞLAMA BAŞLADI"

Konut kredilerine getirilen sınırlamalar sonrasında kredi hacmindeki artışın yavaşladığını da belirten Özelmacıklı, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 26 Ağustos itibarı ile konut kredisi hacmi 353 milyar 401 milyon liraya ulaştı. Kamu bankaları tarafında konut kredilerinde yazılı olmayan sınırlamalar ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatı emlakçı değil ev sahibi artırıyor Konutta suni fiyat artışı yapıp piyasayı manipüle edenlere yönelik başlatılan çalışmaya emlakçılar ‘cadı avı’ endişesiyle tepki gösteriyor. Satıcıdan gelen fiyat artışı talebini emlakçının yapmak zorunda olduğuna işaret eden İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, “Emlakçının ‘kim’ olduğu belli olmadan, emlakçılığın ‘nasıl’ yapılacağı belirtilmeden, mevzuata konmadan ne idüğü belirsiz insanların yaptığı manipülasyonlar emlakçılara mal edilemez” dedi.

Şimdi de WhatsApp emlakçıları türedi Son dönemde gayrimenkul sektöründe yaşanan hareket, vatandaşları serbest emlakçılığa yöneltti. Birçok kişi ek iş olarak emlak komisyonculuğu yapmaya başladı. İnternet ilanlarına getirilen düzenleme ile satılık veya kiralık konut ﬁyatlarında ani değişim yapamama zorunluğu, bazı fırsatçıları WhatsApp üzerinden satışa yönlendirdi.