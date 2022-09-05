Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul rekorları sürdürüyor. Borsa BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,21 kazançla 3.358,37 puandan tamamladı. Böylelikle bütün zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. BIST gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.367,31 puana çıkardı.

Bu gelişme sonrası dolar, avro ve altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Piyasalar günü şöyle tamamladı:

BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 135,62 puan arttı. Toplam işlem hacmi 105,3 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 7,58, holding endeksi de yüzde 3,97 değer kazandı.

METAL KAZANDIRDI

.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,46 ile metal, ana sanayi oldu. En çok ise yüzde 3,43 ile spor geriledi.

AVRUPA DÜŞÜŞTE

Uzmanlar, bu son tabloyu değerlendirdi. Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından küresel piyasaların yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını belirtti. Ancak Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını aktardı.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında da ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri endeksi (PMI), Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.400 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunduğu kaydedildi.

ALTIN ONSU NE DURUMDA?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 20.15 itibarıyla 1.711,55 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 1 milyon 15 bin liradan tamamladı.

DOLAR NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1923 lira, satışta 18,2652 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1882 lira, satışta 18,2611 lira olarak duyurmuştu.

AVRO KAÇ TL OLDU?

Uluslararası piyasalarda, saat 20.17 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9933, sterlin/dolar paritesi 1,1516, dolar/yen paritesi de 140,51 düzeyinde seyrediyor. Avro alış 18.09 ve satış 18.22 TL'den işlem görüyor.

HAM PETROL YÜKSELDİ

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,60 yükselişle 95,36 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (5 EYLÜL 2022)

Gram: 1.002 TL

Çeyrek: 1.666 TL

Yarım: 3.332 TL

Tam: 6.622 TL

Cumhuriyet: 6.833 TL

22 ayar bilezik: 950 TL

Borsa tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı Borsa İstanbul'dan bir yeni rekor daha, BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,21 kazançla 3.358,37 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı.

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