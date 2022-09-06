Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla milyonlarca sözleşmeli besicilere destek ödemesi belli oldu. Sözleşmeli besicilik desteklemeleri kapsamında, besicilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve şartları belirlendi. K

Kararla, mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amaçlandı.

KİLOGRAM BAŞINA EN AZ 2,5 LİRA EN FAZLA 5 LİRA ÖDEME

Buna göre, bugünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacak. Destek tutarı, karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 lira olacak.

ESK, sözleşme şartlarında, sözleşme yapılacak yetiştiricilerin tespitinden, kesimden, sağlık ve karkas kalitesi kriterlerinin belirlenmesinden, duyurulmasından uygulanmasından, takibinden ve yaptırımların yerine getirilmesinden sorumlu olacak.

200 BAŞ SIĞIR İLE SINIRLI

Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecek. Kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kilogram olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilecek.

Söz konusu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak. Yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğu için hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemeyecek.

Desteklemeden kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirakleri yararlanamayacak. Ayrıca, yetiştiriciler, sözleşme kapsamına giren hayvanları için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konuda verdiği destekleri alamayacak.

Kırmızı ette besiciye destek uzatıldı Et ve Süt Kurumu tarafından yetiştiricilere hem besicinin korunması hem de tüketiciye ucuz et sağlanması için verilen sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldığı öğrenildi.

Besiciye 2 bin 500 lira destek Kırmızı et fiyatlarında dalgalanma sürerken, vatandaşın ucuz ete rahatlıkla ulaşabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Hayvanlarını çek karşılığı dolandırıcılara kaptıran 30 besicinin ahırları boş kaldı Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 30 besiciden 810 büyükbaş hayvanını sahte çek ve senetle alarak dolandırdığı iddia edilen şahıs medyada çıkan haberlerden sonra hayvan sahiplerini tehdit ediyor.