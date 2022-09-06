Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Doğal gazda alternatif seçeneklerin araştırıldığı ve çalışmalar olduğunu söyleyen Bakan Nebati,. Katar ile şartların uygun olması durumunda gaz ticaretinin yeniden başlatılabileceğin belirtti.

"BİRÇOK KAYNAKLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğal gaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.

Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı. Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi.

GAZ FİYATLARI ANINDA ARTTI

Rusya-Ukrayna savaşı kanlı mücadelelerle olduğu kadar, stratejik hamlelerle de çetin bir periyoptta devam ediyor. Rusya'nın yaptırımlarla mücadelesi, savaş meydanında yürüttüğü mücadeleden daha zorlayıcı bir hal aldı. Öyle ki Putin en güçlü eli olan enerji kozunu kullandı. Financial Times tarafından yapılan habere göre; Rusya yaptırımlar kaldırılıncaya dek Avrupa’ya gaz satışını durdurdu.

Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Nord Stream 1'deki akışları durdurduğunu söylemişti ancak yeni gelen açıklama ile gaz akışının yaptırımları kaldırılıncaya kadar verilmeyeceği duyuruldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 eurodan kapanırken Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 275 eurodan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 eurodan işlem görerek yüzde 26'dan fazla artış gösterdi.

Kremlin’den doğal gaz açıklaması: Gaz arzındaki problemin nedeni yaptırımlar Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışının durması ile ilgili açıklamalar yaptı ve gaz arzının durmasının asıl nedeninin Rusya’ya uygulanan yaptırımlar olduğunu söyledi.

Bu defa 'arıza' değil: Rusya gaz satışını kesti... Avrupa'da kış erken başladı! Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Batı ülkelerinin yaptırımlarla yıldırmaya çalıştığı Rusya, en önemli kozunu oynadı. Belli aralıklarla 'arıza' açıklamasıyla Avrupa'nın gazını kısmi zamanlarda kesen Rusya, bu defa gaz satışını tamamen durdurduğunu açıkladı.